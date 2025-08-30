В Петербурге ликвидировали свыше 30 точек незаконной торговли за неделю

За прошедшую неделю в Санкт-Петербурге было ликвидировано более 30 мест незаконной торговли.

Как сообщила пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности города, по фактам продажи товаров в неустановленных местах составили свыше 30 административных протоколов.

Специалисты изъяли товаров на общую сумму более чем 1 миллиона рублей. Среди ликвидированных точек были места продажи овощей, фруктов и сезонных ягод. Также был демонтирован один из киосков, где осуществлялась незаконная торговля сельскохозяйственной продукцией.

Незаконную торговлю зафиксировали в нескольких районах города, включая Фрунзенский, Петродворцовый и Приморский районы, где продажа товаров осуществлялась с нарушением установленных правил.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности продолжает систематическую работу по борьбе с незаконной торговлей. Подобные рейды направлены на обеспечение правопорядка и безопасности, а также на защиту законных прав потребителей.