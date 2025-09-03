Платные парковки Петербурга принесли 13 млрд рублей за десять лет

За десятилетие работы платных парковочных зон в Санкт-Петербурге городской бюджет получил 13 миллиардов рублей.

Как сообщили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», система была запущена в 2015 году и охватила четыре центральных района города.

По данным пресс-службы учреждения, средства от платных парковок направлялись на благоустройство города, развитие дорожной инфраструктуры и строительство социальных объектов. В настоящее время платные парковочные места расположены на 652 участках улиц в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

С февраля 2023 года специалисты центра выявили 71 199 автомобилей с закрытыми номерами и 82 833 со снятыми регистрационными знаками. Проведено 25 352 профилактические беседы с водителями, зафиксировано 5 760 транспортных средств, незаконно припаркованных на местах для инвалидов.

Каждый парковочный участок имеет уникальный номер зоны, что позволяет систематизировать учет и контроль за использованием парковочного пространства. Развитие системы платных парковок продолжается в рамках комплексной программы организации дорожного движения в городе.