Номер телефона Карла III перепутали с китайской закусочной

Семь лет работы в резиденции Highgrove House подарили бывшему дворецкому Карла III массу необычных историй. Служа будущему монарху с 2004 по 2011 год, он наблюдал за жизнью королевской семьи изнутри и был свидетелем множества забавных и неожиданных моментов.

Однажды личный телефон Карла оказался в центре курьезной ситуации. Неизвестные, каким-то образом получившие номер, настойчиво звонили, чтобы заказать китайскую еду. Король, не сразу поняв, что происходит, пытался объяснить, что ошиблись номером, но звонки продолжались. В итоге сотрудникам пришлось вмешаться и убедить настойчивых абонентов, что они явно не туда попали. После нескольких попыток дозвониться, звонки прекратились, а история стала одной из любимых для пересказа среди персонала.

Воспоминания о буднях в Highgrove House наполнены не только курьезами, но и теплыми моментами. Бывший дворецкий отмечает, что за официальным фасадом члены семьи вели себя очень просто и открыто. Карл III всегда старался поддерживать дружескую атмосферу, а его отношение к персоналу отличалось внимательностью и уважением. Даже в неформальной обстановке, например, за совместным ужином навынос, королевские особы не теряли чувства юмора и легкости.

Не обошлось и без неловких эпизодов. Однажды разговор о возрастных изменениях привел к тому, что принц Уильям оказался в центре шутки о залысинах, а Кейт не смогла сдержать смех. В другой раз неудачный автозагар стал поводом для дружеских поддразниваний со стороны Карла и Камиллы. Принц Уильям даже попросил показать, насколько сильно изменился цвет кожи, и был в восторге от увиденного. Такие моменты только подчеркивают, что даже в королевской семье не чужды самоиронии и простым радостям.

Эти истории, собранные за годы службы, позволяют взглянуть на монархов с неожиданной стороны. За строгими протоколами и официальными мероприятиями скрывается жизнь, полная юмора, простоты и человеческих слабостей. Именно такие детали делают королевскую семью ближе и понятнее для окружающих.