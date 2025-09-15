В Госдуме рассказали о перспективах четырехдневной рабочей недели

Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов заявил о постепенном переходе российского рынка труда к четырехдневной рабочей неделе. По его мнению, этот процесс должен происходить эволюционно без регулятивного вмешательства.

Нилов заявил, что сокращение рабочей недели не должно влиять на доходы граждан и показатели предприятий. По его словам, после пандемии некоторые работодатели перешли на четырехдневную и даже трехдневную рабочую неделю, перераспределив ресурсы и улучшив самоорганизацию. При этом производительность труда не пострадала.

В разговоре с ТАСС Нилов уточнил, что такой формат работы подойдет не для всех сфер занятости, поскольку существуют профессии, требующие непрерывного режима работы или сдельной оплаты труда.

Переход к сокращенной рабочей неделе будет происходить постепенно и затронет только те области, где это возможно на взаимовыгодных условиях для работодателей и сотрудников, добавил Нилов.

Напомним, что в России стандартная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. Выходные дни при этом приходятся на субботу и воскресенье.