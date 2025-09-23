В Петербурге представили новый формат знакомства с историей городского трамвая

В Санкт-Петербурге прошла научно-практическая конференция, посвященная популяризации технического наследия городского транспорта.

На площадке Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта состоялась V научно-практическая конференция, посвященная вопросам популяризации технического наследия. Мероприятие собрало специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга, включая представителей профильных музеев и образовательных учреждений.

Сотрудники ГУП «Горэлектротранс» представили опыт сохранения исторического наследия, подробно остановившись на совместных проектах с театральным объединением «Причал». В рамках популяризации истории транспорта реализованы два театральных проекта: аудиоспектакль «Мистер-33» с поездкой на трамвае ЛМ-33 и водевиль «Дитя кулис», который проходит в вагоне конки № 114. Данные инициативы уже собрали около тысячи зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Участниками мероприятия стали представители Центрального музея железнодорожного транспорта РФ, Музея Оранэлы, Центрального музея связи имени А.С. Попова и Санкт-Петербургского государственного института культуры. Конференция позволила специалистам обменяться опытом в области сохранения и популяризации технического наследия городского транспорта.