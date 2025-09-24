Малый бизнес может столкнуться с трудностями при росте ставки НДС

Кандидат экономических наук Наталья Арсеньева заявила о возможных негативных последствиях повышения ставки НДС для малого бизнеса. По мнению эксперта, рост налога приведет к увеличению цен и росту нагрузки на предпринимателей.

Предложение увеличить ставку НДС до 22% одновременно со снижением порога для применения упрощенной системы налогообложения с 60 до 10 миллионов рублей может создать серьезные трудности для малого бизнеса. Такое изменение налогового законодательства вероятнее всего приведет к росту цен, хотя этот процесс будет постепенным, а не одномоментным, сообщила Арсеньева.

В беседе с 360.ru она добавила, что для небольших компаний это означает увеличение расходов, усложнение налогового администрирования и потенциальное снижение объемов продаж.

По мнению эксперта, наиболее уязвимыми в такой ситуации окажутся предприятия розничной торговли, организации общественного питания, сфера услуг и индивидуальные предприниматели, работающие с невысокой маржой. Сохранение льготной ставки НДС в размере 10% на социально значимые товары и лекарственные средства позволит сдержать рост цен на базовые товары. Дополнительные социальные выплаты и программа материнского капитала могут частично компенсировать падение покупательной способности в определенных категориях.

В качестве мер поддержки бизнеса в новых условиях эксперт предложила ускоренный порядок возврата НДС, субсидирование цифровизации и бухгалтерского сопровождения, а также обеспечение доступа к льготным кредитным программам. По мнению Арсеньевой, без таких мер налоговое бремя для малых предприятий может оказаться чрезмерным.