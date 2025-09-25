В Луге спасатели нашли одного из двух пропавших детей

Спасатели обнаружили одного из двух детей, пропавших в Лужском районе Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», днем 25 сентября был найден двенадцатилетний мальчик. Поиски его спутницы, девятилетней девочки, продолжаются в активном режиме.

Стоит отметить, что оба ребенка являются воспитанниками социального центра в Луге и учатся в одной школе. Информация о внешности разыскиваемой девочки передана волонтерам. У нее рыжеватые волосы, серые глаза, рост около 150 сантиметров. В день исчезновения на ней была черная жилетка, синяя кофта, голубая юбка и фиолетовые кроссовки.

Поисковые работы были инициированы ночью и ведутся с привлечением добровольцев.

Стоит отметить, что за летний период у специалистов поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» прибавилось работы в связи с большим количеством людей, пропавших в лесах.