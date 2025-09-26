При пожаре в Кировском районе Петербурга погибла женщина

Пожар в многоквартирном доме в Кировском районе Санкт-Петербурга завершился гибелью одной из жительниц.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании на проспекте Ветеранов поступило 26 сентября в 13:14. Как выяснилось по прибытию спасателей на место, огонь вспыхнул в однокомнатной квартире, где происходило горение домашней обстановки на площади два квадратных метра.

К ликвидации пожара были привлечены силы Министерства чрезвычайных ситуаций в количестве трех единиц техники и 15 человек личного состава. Возгорание было полностью устранено к 13:53 по московскому времени. Специалисты провели все необходимые работы по локализации и тушению огня.

В результате происшествия погибла женщина, находившаяся в квартире. В настоящее время устанавливаются обстоятельства возникновения пожара. На месте работают сотрудники экстренных служб.