Пятница, 26 сентября 2025
При пожаре в Кировском районе Петербурга погибла женщина

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Пожар в многоквартирном доме в Кировском районе Санкт-Петербурга завершился гибелью одной из жительниц.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании на проспекте Ветеранов поступило 26 сентября в 13:14. Как выяснилось по прибытию спасателей на место, огонь вспыхнул в однокомнатной квартире, где происходило горение домашней обстановки на площади два квадратных метра.

К ликвидации пожара были привлечены силы Министерства чрезвычайных ситуаций в количестве трех единиц техники и 15 человек личного состава. Возгорание было полностью устранено к 13:53 по московскому времени. Специалисты провели все необходимые работы по локализации и тушению огня.

В результате происшествия погибла женщина, находившаяся в квартире. В настоящее время устанавливаются обстоятельства возникновения пожара. На месте работают сотрудники экстренных служб.

 

