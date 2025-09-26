Петербургская биржа прогнозирует увеличение торгов углем в 2025 году

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа прогнозирует увеличение объемов торгов углем в 2025 году, несмотря на сложную ситуацию в отрасли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления отраслевого продвижения бизнеса биржи Александра Гудкова, динамика предыдущих лет свидетельствует о устойчивом росте этого рынка. В первый год торгов в 2023 году было реализовано 263 тысячи тонн угля, а в 2024 году объем достиг 1,3 миллиона тонн.

По словам представителя биржи, общий объем реализации с начала проведения торгов превысил 2,5 миллиона тонн. В текущем году на торгах уже реализовано около 1 миллиона тонн, и биржа рассчитывает превзойти показатели прошлого года. Гудков отметил, что кроме роста объемов наблюдается расширение географии поставок, появляются новые участники торгов и новые марки угля.

Одним из способов улучшения ситуации в отрасли является развитие внутреннего рынка угля, что позволит снизить негативное влияние внешнеэкономической конъюнктуры. Торги углем на Санкт-Петербургской бирже были запущены в начале 2023 года и с тех пор демонстрируют положительную динамику.