Ксения Собчак приобрела апартаменты за 1,2 млрд рублей в центре Москвы

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Российская журналистка Ксения Собчак приобрела апартаменты стоимостью 1,2 миллиарда рублей в историческом здании в 700 метрах от Кремля. Телеведущая отметила новоселье масштабной вечеринкой в стиле 2000-х годов.

Собчак стала владелицей нескольких жилых помещений в историческом здании, расположенном в 700 метрах от Московского Кремля. Сделка была совершена два года назад, а общая стоимость приобретенной недвижимости составила около миллиарда рублей. На проведение ремонтных работ потребовалось дополнительно несколько сотен миллионов рублей и два года времени.

Особняк, известный в народе как «египетский» из-за характерного оформления фасада с барельефами фараонов и скульптурами бога Ра, стал местом проведения тематической вечеринки. Мероприятие в стиле нулевых годов телеведущая организовала для знакомства гостей с частью приобретенной недвижимости. Собчак пояснила, что демонстрация основных апартаментов отложена в связи с большим количеством приглашенных.

Среди участников праздника присутствовали Ольга Бузова, Тимати с невестой Валентиной Ивановой, Люся Чеботина и другие медийные персоны. Организацией мероприятия занимались спонсоры, включая владельцев клубного дома.

Телеведущая выразила уверенность, что демонстрация апартаментов побудит гостей рассмотреть возможность приобретения недвижимости в этом же здании.

