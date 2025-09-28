Полиция задержала двух петербуржцев после драки с иностранцами на Невском

В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте произошел конфликт с участием иностранных граждан. Трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

В воскресенье, 28 сентября, в отдел полиции Центрального района поступило сообщение о драке на Невском проспекте. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место происшествия и установили, что в инциденте пострадали трое граждан одного из ближневосточных государств.

Пострадавшие были переданы медицинским работникам и госпитализированы в удовлетворительном состоянии. В ходе оперативных мероприятий по горячим следам были задержаны 31 и 36-летние жители Северной столицы. По предварительной информации, конфликт возник внезапно на почве личной неприязни между участниками инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанные были доставлены в отдел полиции. Также проведен опрос свидетелей конфликта, которые после дачи показаний были отпущены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.