Ветеринарную клинику оштрафовали за просроченные лекарства

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения природоохранного законодательства в одной из ветеринарных клиник.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, в мероприятиях участвовали специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. В ходе контроля были выявлены серьезные нарушения при хранении и использовании ветеринарных препаратов.

Установлено, что в медицинском учреждении находились лекарственные средства с истекшим сроком годности. По требованию надзорного органа руководство клиники приняло меры для устранения всех выявленных недостатков. Нарушения были полностью исправлены в установленные сроки.

Кроме того, по инициативе прокуратуры было возбуждено административное дело по статье о нарушении ветеринарно-санитарных правил. Суд признал организацию виновной и назначил денежный штраф. Решение судебного органа вступило в законную силу.