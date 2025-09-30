В Петербурге задержали двух участников схемы с банковскими картами

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали двух подозреваемых в организации нелегального оборота банковских карт.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Незаконные операции с платежными средствами». Инцидент произошел в сентябре во время патрулирования Центрального района.

Сотрудники полиции остановили для проверки 27-летнего мужчину, который пытался скрыться при виде служебного автомобиля. При досмотре у него обнаружили около 30 банковских карт и SIM-карт, зарегистрированных на других лиц. Установлено, что задержанный действовал в качестве посредника по скупке и передаче платежных средств преступникам.

Второй участник схемы — 44-летний петербуржец. Он оформлял карты на свое имя и передавал их посреднику за продукты и алкоголь. В настоящее время продолжается расследование по данным фактам. Изъятые предметы направлены на экспертизу.