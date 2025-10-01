За полгода железнодорожные маршруты Петербурга перевезли 43 млн человек

Пассажиропоток на пригородных железнодорожных направлениях Санкт-Петербурга увеличился на 24%.

С начала 2025 года объем перевозок в пригородном железнодорожном сообщении Санкт-Петербурга увеличился на 24%. По данным пресс-службы Комитета по транспорту Северной столицы, за первые шесть месяцев было перевезено свыше 43 миллионов пассажиров.

Представители ведомства связали достигнутые показатели с внедрением тактового движения электропоездов, которое организуется совместно с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией и ОАО «РЖД». В настоящее время в транспортной системе города функционирует пять маршрутов, работающих по данному принципу, сообщает Мойка78.

В Комтрансе также сообщили о реализации ряда перспективных проектов в партнерстве с железнодорожной компанией. В перечень инициатив включены модернизация подходов к городу, сооружение высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург и создание обходных путей для грузового транзита.

Как ранее отмечал вице-губернатор Кирилл Поляков, эксплуатация ВСМ в течение первых двадцати лет должна обеспечить прирост валового регионального продукта более чем на два триллиона рублей. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты различных уровней могут превысить 250 миллиардов рублей.

Отметим, что параллельно проходят работы по развитию диаметральных маршрутов, направленные на снижение транспортной нагрузки в центральных районах города. Развитие транспортной инфраструктуры включено в перечень десяти ключевых направлений экономического развития Санкт-Петербурга.