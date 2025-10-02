Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили о загрязнении уникальных соляных озер на западе Крымского полуострова.

Ученые провели масштабное изучение Евпаторийской группы водоемов, известных своими лечебными грязями и необычным цветом воды. В июле 2025 года специалисты отобрали пробы озерных вод и донных отложений трех озерных групп — Евпаторийской, Тарханкутской и Перекопской, сообщили в пресс-службе СПБГУ.

По словам специалистов, деятельность человека оказала серьезное влияние на экосистемы соляных озер, чем климатические изменения. За последнее столетие рассолы Перекопской группы полностью изменили состав вследствие интенсивной антропогенной нагрузки с 1930-х годов.

Определенное воздействие на гидрохимический режим оказало также поступление пресной воды из Северо-Крымского канала. Некоторые водоемы Евпаторийской группы, включая Богайлы и Кызыл-Яр, подверглись распреснению из-за хозяйственной деятельности человека.