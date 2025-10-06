Директор Кашпировского назвал ересью слухи о госпитализации

Представитель Анатолия Кашпировского опроверг информацию о госпитализации психотерапевта. Ранее в СМИ появились сообщения о его помещении в медицинское учреждение для прохождения курса лучевой терапии.

Директор Анатолия Кашпировского Сергей в беседе с 360.ru опроверг слухи о госпитализации психотерапевта.

По его словам, данная информация не соответствует действительности, при этом он отметил удовлетворительное состояние здоровья Кашпировского.

Отметим, что ранее ряд изданий распространили информацию о том, что психотерапевт был помещен в одну из московских клиник для прохождения курса лучевой терапии. Некоторые из них сообщали об обострении у Кашпировского тяжелого онкологического заболевания.