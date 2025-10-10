Десять автомобилей такси из Ленобласти отправились на штрафстоянку

За последний месяц в Ленинградской области в результате рейдовых мероприятий было задержано десять транспортных средств, занимавшихся нелегальными пассажирскими перевозками.
Проверки проводились сотрудниками Межведомственной транспортной комиссии при поддержке региональной администрации. Рейды охватили восемь муниципальных районов, включая Тосненский, Гатчинский, Всеволожский и Кировский. Специалисты осмотрели 213 автомобилей для пассажирских перевозок.
По итогам работы специалисты зафиксировали 17 нарушений правил транспортной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
Основными нарушениями со стороны перевозчиков стало осуществление коммерческих перевозок без соответствующего разрешения, а также несоблюдение требования о проведении предрейсового технического контроля транспортных средств.
В отношении всех нарушителей применены меры административного воздействия. Автомобили задержанных перевозчиков были изъяты и помещены на специализированную штрафстоянку.