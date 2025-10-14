Четыре перекрестка на Среднем проспекте оснастили новыми светофорами

Новые светофоры начали работу в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Объекты появились на четырех перекрестках Среднего проспекта.

Работы выполнены в соответствии с адресной программой 2025 года. Модернизация затронула его пересечения с Гаванской улицей, улицей Шевченко, 28-29-й линиями, улицей Беринга и 24-25-й линиями. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Комплекс работ включал не только замену самих светофорных колонок и оборудования, но и обустройство занижений бордюрного камня для маломобильных граждан, а также замену подземной кабельной канализации и кабельной продукции.

В Комтрансе добавили, что основной целью работ являлось приведение светофорного оборудования в соответствие с современными стандартами и создание комфортной городской среды.