Сиделку из Ленобласти задержали по подозрению в краже банковской карты

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержана сиделка по подозрению в краже банковской карты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 октября 2025 года с заявлением обратилась 69-летняя жительница деревни Лопухинка. Она сообщила о пропаже карты, с которой было списано 71 734 рубля.

По факту кражи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Кража». В этот же день вечером сотрудники полиции задержали 39-летнюю местную жительницу. Подозреваемую доставили в отдел для проведения дальнейшего разбирательства.

Предварительно установлено, что задержанная работала сиделкой у потерпевшей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, женщина воспользовалась моментом и похитила банковскую карту своей подопечной. После этого она совершила покупки на значительную сумму денег.