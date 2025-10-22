Депутаты ЗакСа поддержали введение единого тарифа на проезд в электричках

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о введении единого фиксированного тарифа на проезд в пригородных электропоездах.

Стоимость поездки составит от 60 до 69 рублей в зависимости от объемов бюджетного финансирования. Председатель бюджетно-финансового Комитета Денис Четырбок сообщил об установлении фиксированной стоимости разовой поездки в пределах городской черты.

По словам парламентариев, новый тарифный принцип позволит пассажирам оплачивать маршрут передвижения, а не отдельные пересадки. В пресс-службе Законодательного собрания отмечают, что данная мера будет способствовать ускорению интеграции железнодорожного сообщения в единую систему городского транспорта.

Законодательная инициатива принята депутатами в первом чтении. Ранее в администрации города указывали, что практическое внедрение новой тарифной системы планируется осуществить в 2026 году.

Отметим, что Санкт-Петербург активно развивает проект «наземного метро», создавая диаметральные маршруты для электропоездов, которые будут сходиться на транспортно-пересадочном узле «Волковская». Как ранее подчеркивал председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, этот проект является мощнейшей точкой роста для города и входит в десятку ключевых приоритетных мегапроектов. Одним из важнейших элементов этой масштабной инициативы станет внедрение единого билета.

В свою очередь вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков подчеркивал, что интеграция пригородных электричек в систему общественного транспорта уже идет полным ходом: запущено пять направлений с тактовым движением. Это делает наземное метро более комфортным и удобным для пассажиров, стремясь соответствовать высоким стандартам качества обслуживания.