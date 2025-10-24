У 21 мигранта выявлены нарушения после проверки на Сенном рынке

Полиция Санкт-Петербурга провела профилактический рейд по выявлению миграционных нарушений на Сенном рынке в центре города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в мероприятии были задействованы различные подразделения, включая Спецполк, миграционную службу и кинологов со служебными собаками. Всего правоохранители проверили более чем 200 граждан, находившихся на территории рынка.

Из общего числа проверенных лиц 150 человек оказались иностранными гражданами. В ходе рейда у 21 мигранта были установлены нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации. Все выявленные правонарушители были доставлены в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства и составления административных протоколов.

В настоящее время решается вопрос о принудительном выдворении иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Полиция продолжает регулярно проводить профилактические проверки среди иностранных специалистов, прибывающих в Санкт-Петербург для трудовой деятельности.