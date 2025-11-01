Колесов сообщил о теплом завершении октября в Петербурге

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о теплом завершении октября в Северной столице с отклонением температуры от климатической нормы на один градус.

Как он написал в своем Telegram-канале, месяц характеризовался постоянным чередованием холодных и теплых периодов, при этом третья декада стала наиболее теплой для этого времени года. Средняя температура последних десяти дней октября составила 7,1 градуса тепла, что позволило этому периоду войти в число 13 самых теплых в истории наблюдений.

Колесов отметил, что, несмотря на отсутствие рекордов дневной температуры, ночь с 26 октября стала самой теплой для этих суток за весь период метеонаблюдений. Также в октябре сохранился значительный дефицит осадков — всего 38% от нормы, что значительно ниже показателей последних лет.

Метеоролог подчеркнул, что максимальное количество осадков за сутки не превышало пяти миллиметров, что является крайне недостаточным показателем для осеннего периода. Такая погодная аномалия продолжает тенденцию последних лет к изменению характера осенних месяцев в регионе.