Колесов сообщил, что за вторую декаду октября солнце светило всего 1,7 часа

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил о рекордно низкой продолжительности солнечного сияния в городе в последнюю неделю октября.

Как он написал в своем Telegram-канале, солнце практически не появлялось в этот период, кроме 27 октября, когда оно светило всего 20 минут. Общий показатель сияния за декаду составил 1,7 часа, что приближается к историческому минимуму — в 1996 году было зарегистрировано 2,1 часа солнечной активности. При этом метеоролог отметил, что ряд наблюдений не является достаточно продолжительным для окончательных выводов.

Несмотря на низкие показатели конца месяца, общая норма солнечного сияния за октябрь в Санкт-Петербурге была не только выполнена, но и превышена на 4%.

Солнце светило в городе 18 дней, однако это значение остается одним из самых низких в последние годы. Всего за месяц было зафиксировано 64 часа солнечной активности, что значительно меньше максимальных показателей, достигавших 120 часов в 2005 году.