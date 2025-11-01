Прах актера Романа Попова развеют над Черным морем

Актера Романа Попова, известного по сериалу «Полицейский с Рублевки», кремируют в соответствии с его последней волей.

По информации РИА Новости со ссылкой на друга покойного Оганеса Григоряна, прах артиста планируется развеять над Черным морем. Прощание с актером проходит в Москве в Центральной клинической больнице № 1. Попов скончался 29 октября в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии.

Артист боролся с онкологическим заболеванием мозга с 2018 года, а в августе 2025 года случился рецидив болезни. После кремации родные и друзья исполнят последнее желание актера, развеяв его прах над морем. У Романа Попова остались трое детей — 15-летний сын и две дочери 13 и шести лет.

Церемония прощания собрала коллег и друзей актера, которые пришли отдать последние почести талантливому артисту. Уход из жизни Романа Попова стал большой потерей для российского кинематографа и телевидения. Его творческое наследие останется в памяти многочисленных поклонников.