Бурунов и Харламов пришли проститься с Романом Поповым

Актер Сергей Бурунов и комик Гарик Харламов посетили церемонию прощания с артистом Романом Поповым в Москве.

По информации 360.ru, прощание проходило в Центральной клинической больнице с 11:00 до 13:00. Бурунов рассказал, что поддерживал связь с супругой покойного в последние дни его жизни, но не смог приехать ранее из-за тяжелого состояния коллеги. Харламов признался, что недавно узнал о болезни Попова, поскольку тот никогда не жаловался на здоровье.

Бурунов вспомнил о профессиональном подвиге артиста, который продолжал сниматься в комедийных ролях, превозмогая боль. На церемонии также присутствовали другие коллеги и друзья Попова. Артист скончался 28 октября после семилетней борьбы с опухолью головного мозга, которая дала осложнение на зрение.

Среди других известных лиц на прощании были отмечены шоумен Оганес Григорян, продюсер Гавриил Гордеев и комик Карен Арутюнов. Попов запомнился зрителям не только ролью в «Полицейском с Рублевки», но и победой в «Камеди Баттл», что подтвердило его разносторонний талант.