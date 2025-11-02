Российских школьников научат распознавать интернет-мошенничество

Сенатор Артем Шейкин предложил внедрить в российских школах национальную программу цифровой грамотности для обучения детей противодействию интернет-мошенникам.

Член Совета Федерации Артем Шейкин выступил с инициативой создания национальной программы цифровой грамотности для школьников. По мнению сенатора, обучение должно проходить в игровой форме и включать методы распознавания фишинговых атак, подозрительных звонков и сообщений.

В беседе с ТАСС Шейкин подчеркнул, что основной задачей программы является не ограничение доступа детей к цифровому пространству, а формирование осознанного и безопасного поведения в Интернете. Реализацию подобной инициативы могут организовать на базе общеобразовательных учреждений и детских технопарков.

Сенатор заявил о необходимости подготовить школьников к вызовам цифровой эпохи. По его мнению, учебная программа должна научить детей критически оценивать информацию, а также защищать свои персональные данные от злоумышленников.