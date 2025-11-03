Лишение титулов Эндрю может быть предвестником новых разоблачений

Бывший королевский дворецкий предположил, что за лишением Эндрю Виндзора титулов могут последовать новые разоблачения.

Король Карл III лишил Эндрю воинских званий и покровительских обязанностей. Также монарх принял решение о его переезде из резиденции Ройал-Лодж.

Бывший дворецкий Грант Харролд в беседе с The Mirror предположил, о возможных новых откровениях в деле о связях с покойным Джеффри Эпштейном. Харролд отметил, что королевская семья осознанно предпринимает такие меры, что может свидетельствовать о подготовке к потенциальным разоблачениям.

Отметим, что Принц Эндрю должен покинуть свою резиденцию в ближайшие месяцы. По некоторым данным, даже принц Гарри, несмотря на натянутые отношения с отцом, поддерживает такое решение.

Ранее стало известно, что во время официального визита в Таиланд принц Эндрю оплачивал услуги 40 проституток из государственных средств.