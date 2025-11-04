Аналитики Авито: россияне сэкономили сотни миллионов на осознанном потреблении

В России и по всему миру безудержную гонку за покупками вытесняет тренд на осознанное потребление. Из увлечения энтузиастов оно превратилось в мощную силу, которая меняет рынок. Многие теперь понимают: для стильной и комфортной жизни не нужно постоянно искать в магазинах новое. Куда разумнее и экономнее по максимуму использовать то, что у тебя уже есть: находить для старых вещей новых хозяев и чинить их, вместо того чтобы просто выкидывать.

Осознанное потребление — это не про то, чтобы вообще ничего не покупать. Это целая философия, где каждый выбор — обдуманный, а не спонтанный. Главный принцип — меньше, но лучше и он касается всего: от одежды и техники до продуктов питания. На практике это означает отказ от импульсивных покупок, повторное использование вещей, заботу о природе и ставку на практичность, а не на сиюминутную моду.

Исследование Бизнес-школы Томского политехнического университета подтверждает: люди по-разному понимают осознанное потребление в зависимости от возраста, а приходит это понимание с жизненным опытом. Участники опроса связывали его с осмыслением рисков и последствий своего потребительского выбора.

Набирает популярность и культура ремонта. Теперь это не просто бытовая привычка, а целое общественное движение, активисты которого добиваются от компаний права самостоятельно чинить технику, используя доступные запчасти. Так они борются с явлением «запланированного устаревания», когда приборы и гаджеты ломаются почти сразу после окончания гарантии.

Экологическая польза от ремонта и повторного использования — огромна. К примеру, на производство одного комплекта джинсовой одежды уходит до 10 000 литров воды. А каждый килограмм выброшенной еды — это 2,5 кг CO₂, попавшие в атмосферу. Продлевая жизнь вещам, мы сохраняем воду, электроэнергию и человеческий труд.

Растущий интерес к ремонту и осознанному потреблению закономерно повысил спрос на вещи «из прошлого». Винтажная электроника, ретро-гаджеты или одежда несут в себе не только воспоминания, но и реальную пользу. Их покупка с рук дает вещам второй шанс, сокращает количество мусора и бережет ресурсы планеты.

То, что крупные классифайды, такие как Авито, поддерживают этот тренд, лишь доказывает его значимость. Например, с 3 ноября на этой площадке стартует распродажа, где одна из ключевых тем — ностальгия, которая прямо отвечает растущему спросу на вещи «с душой». В специальном разделе можно проникнуться духом 1980–2000-х годов: найти ретро-технику, винтажную электронику, одежду в стиле нулевых вроде заниженных джинсов-клеш, кнопочные телефоны Nokia или пленочные фотоаппараты.

Скидки на товары доходят до 90%. Платформа следит за ценами и отсеивает предложения, где стоимость искусственно завышена.

Экономический эффект от таких распродаж уже был заметен раньше. По итогам прошлой похожей акции, в которой участвовали 1,5 миллиона продавцов и было размещено 30 миллионов товаров, покупатели в общей сложности сэкономили около 350 миллионов рублей. Это наглядно показывает: осознанное потребление — не про аскетизм, а про более умный и выгодный подход к покупкам.