Наследство телеведущего Юрия Николаева оценено в 140 млн рублей

Имущество телеведущего Юрия Николаева включает элитную недвижимость в Москве и Подмосковье общей стоимостью около 140 миллионов рублей.

Наследниками стали супруга Элеонора и племянники артиста. Квартира на Саввинской набережной площадью свыше 100 квадратных метров с видом на Москву-реку оценивается в 120 миллионов рублей. Загородный дом на Истре, который Николаев приобрел еще в 1980-х годах, находится в живописном месте рядом с рекой.

Согласно данным kp.ru, супруга телеведущего является единственной наследницей первой очереди и получит столичную квартиру. Племянникам Ольге и ее брату достается загородный дом на Истре, который был переписан на них ранее.

Напомним, что Юрий Николаев умер после продолжительной болезни, не дожив до своего 77-летия. За свою карьеру он открыл множество талантов, включая Пелагею, Алексея Чумакова и Сергея Лазарева, через свою программу «Утренняя звезда».