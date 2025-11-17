Биометрию для оплаты проезда внедрят в петербургском метро

Во всех станциях Петербургского метрополитена будет внедрена система оплаты проезда с использованием биометрических данных.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, руководители транспортного блока города обсудили с заместителем министра цифрового развития Олегом Качановым этапы реализации этого цифрового решения. В ходе встречи стороны подписали дорожную карту по внедрению технологии в городской подземке.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил, что масштабные испытания системы уже проводятся на нескольких станциях. По его словам, тестирование подтвердило удобство и безопасность биометрической оплаты для пассажиров.

На совещании также рассматривалась возможность создания регионального сегмента единой биометрической системы. Принято решение о тесном взаимодействии сторон для полного запуска проекта в начале 2026 года.