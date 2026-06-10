Из-за спроса на отдых въезд в Калининградскую область могут ограничить

Жители Санкт-Петербурга на фоне сложной ситуации на юге России стали чаще выбирать для летнего отдыха балтийское побережье Калининградской области. При этом ранее на фоне наплыва посетителей региона въезд в него хотели ограничить.

Из-за нестабильной ситуации на юге России туристический спрос на курорты Краснодарского края и Крыма снижается. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в первых числах июня бронирования в Крыму упали на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля аннуляций уже забронированных отелей сейчас составляет 88%. Год назад данный показатель был на уровне 37%.

При этом жители Петербурга имеют свои предпочтения. По данным туристических компаний, количество бронирований туров в Краснодарский край с вылетом из Северной столицы увеличилось на 23%. Средний чек составил 165,5 тысячи рублей.

Также эксперты РСТ отмечают, что Калининградская область стабильно входит в число приоритетных направлений. Балтийское побережье ценят в июле и августе. У петербуржцев также популярны Янтарный, Зеленоградск и Светлогорск.

Отметим, что в 2020 году еще действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил об ограничении возможностей для туристов на курорте. Тогда он заявил, что поставил задачу подобрать участки под парковки. Он пояснил, что стоянки лучше делать на подъездах к городам или на окраинах. Из центральных частей курортов транспорт нужно либо полностью убрать, либо сделать въезд платным. Передвигаться внутри городов люди смогут пешком или на электромобилях.

Перекрытие дорог на въездах в курортные города происходило в мае 2020 года. Вернулись к этой идее власти год спустя.

Поэтому в случае, если жители города на Неве продолжат активно интересоваться курортом, не исключено, что Калининградская область все-таки будет для них ограничена.