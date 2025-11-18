На красной линии метро Петербурга увеличились интервалы движения

Во вторник в метро Санкт-Петербурга временно изменено движение поездов на Кировско-Выборгской линии. На участке от «Проспекта Ветеранов» до «Девяткино» поезда следуют с увеличенными интервалами.

По информации пресс-службы ГУП «Петербургский метрополитен», 18 ноября в 19:29 движение поездов на первой линии осуществляется с отклонениями от обычного графика.

На отрезке от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Девяткино» поезда курсируют с увеличенными интервалами. На участке от «Технологического института» до «Проспекта Ветеранов» также зафиксировано увеличение времени хода поездов. Причиной изменений в работе метрополитена в ведомстве назвали техническую неисправность.

В настоящее время сотрудники Аварийно-спасательной службы метрополитена работают на месте для устранения возникшей неисправности. Специалисты предпринимают меры для скорейшего восстановления штатного интервала движения поездов на всей линии.