Судебные приставы вселили женщину в квартиру к бывшему мужу

Судебные приставы Санкт-Петербурга исполнили решение суда о вселении женщины в коммунальную квартиру к бывшему супругу.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, 57-летняя петербурженка получила доступ к комнате в трехкомнатной квартире на Кременчугской улице. После развода бывший муж препятствовал ее проживанию в совместном жилье.

Смольнинский районный суд выделил женщине комнату площадью 15,5 квадратных метров в долевой собственности. Исполнительный лист о передаче ключей и нечинении препятствий поступил в службу судебных приставов Центрального района.

Так, 51-летнего должника уведомили о сроках исполнения судебного решения и предупредили о принудительных мерах. После ограничения права на выезд за границу мужчина добровольно передал ключи от квартиры.

Судебный пристав составил акт о вселении женщины в комнату и окончил исполнительное производство. Принудительные меры оказались эффективными для исполнения решения суда.