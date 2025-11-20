В Невском районе раскрыли преступную группу 

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении четверых граждан, обвиняемых в организации преступного сообщества с ущербом 70 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, фигурантами стали директор жилищного агентства Невского района и его сотрудники. Им инкриминируют участие в преступном сообществе по соответствующей статье Уголовного кодекса.

По версии следствия, преступная группа действовала с января 2023 года. Целью организации было систематическое совершение тяжких преступлений против собственности.

Члены сообщества организовали незаконный въезд иностранных граждан за денежное вознаграждение. Также они создали охранное предприятие для заключения фиктивных контрактов.

Общая стоимость четырех контрактов на охрану нежилых зданий превысила 3 млн рублей. При этом охранные услуги фактически не оказывались, а бюджетные средства похищались.

Предварительный ущерб от фиктивного трудоустройства 62 человек превысил 70 млн рублей. Следствие наложило арест на имущество фигурантов для возмещения ущерба.