Круизный лайнер с 600 туристами из России вернется в Сочи

Более чем 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande у берегов Стамбула из-за проблем с документами.

Как сообщает 360.ru, судно не получило разрешение на вход в порт от турецких властей и вынуждено стоять на рейде. Пассажиры подтвердили, что лайнер не может начать плановую высадку в запланированное время.

На борту находятся жители Ленинградской и Московской областей, а также Краснодарского края. Проблема возникла из-за отсутствия необходимых разрешительных документов для захода в иностранный порт.

Круизный лайнер прибыл в гавань Галатапорт в ночь на 20 ноября, но утром капитан судна официально объявил об отмене высадки. Судно направляется обратно в Сочи согласно первоначальному расписанию круиза.

Компания Astoria заявила о полном возврате средств за оплаченные экскурсии в Стамбуле на бортовые счета пассажиров. Прибытие лайнера в российский порт назначения ожидается 22 ноября текущего года.