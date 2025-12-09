Депутаты Госдумы предложили запретить парковку такси во дворах жилых домов

В Государственной думе предложили запретить долгую парковку такси во дворах многоквартирных домов. Инициатива направлена на решение проблемы дефицита парковочных мест для жильцов.

Парламентарии выступили с инициативой ограничить парковку автомобилей такси на придомовых территориях. В обращении к министру транспорта Андрею Никитину депутаты указали на превращение дворов многоквартирных домов в бесплатные стоянки для такси, что создает дефицит парковочных мест для жителей.

В настоящий момент ПДД ограничивают стоянку в жилых зонах для грузового транспорта и автобусов, но не распространяют эти нормы на легковые такси. Авторы инициативы призвали рассмотреть возможность введения федерального запрета на долгую парковку автомобилей, включенных в реестр такси, в жилых зонах и на дворовых территориях.

Предлагаемые изменения предусматривают исключение для кратковременных остановок, необходимых для посадки и высадки пассажиров. Депутаты пояснили, что идентифицировать такие автомобили можно через Федеральную государственную информационную систему «Такси» и региональные реестры, а контроль времени стоянки с помощью систем фотовидеофиксации.