Жителя Ленобласти задержали за проезд по поддельному студенческому билету

Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Мужчина воспользоваться льготным проездом по поддельному студенческому билету в электричке.

Правоохранители установили, что злоумышленник предъявил студенческий билет в электропоезде сообщением «Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)». Однако документ вызвал у контролера-кассира сомнения в подлинности.

Проведенная проверка подтвердила, что документ является поддельным. Мужчина умышленно использовал фальшивый студенческий билет для получения права на льготный проезд по маршруту от станции Сиверская до Татьянино. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за использование заведомо поддельного документа. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до одного года.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрали обязательство о явке.