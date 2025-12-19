Попытка купить безопасность судна обернулась уголовным делом в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о попытке дачи крупной взятки сотруднику надзорного ведомства для получения незаконных услуг.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, в октябре текущего года судовладелец и представитель фрахтователя предложили сотруднику Российского морского регистра судоходства денежные средства.
В обмен они просили повторно перенести освидетельствование подводной части сухогруза, чтобы продолжить его эксплуатацию без фактической проверки безопасности.
Сумма предполагаемой взятки составила 500 тысяч рублей. Однако сотрудник морского регистра отказался принять незаконное вознаграждение. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура провела проверку и направила материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
