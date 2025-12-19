Президент ответил на жалобу о срыве сроков сдачи ЖК во Всеволожске

Во время прямой линии с российским лидером жительница Всеволожска обратилась к президенту России Владимиру Путину с проблемой срыва сроков сдачи жилого комплекса.

Женщина пожаловалась, что застройщик «А101» уже дважды переносил даты ввода дома в эксплуатацию. При этом деньги дольщиков, которые до завершения строительства находились на защищенном эскроу-счете, были перечислены компании еще в августе, хотя объект до сих пор не сдан.

В своем ответе глава государства признал наличие проблемы. Он пояснил, что в настоящее время из-за пандемии действует мораторий на штрафы для застройщиков за подобные задержки. При этом президент подчеркнул, что ключи жильцам должны выдаваться вовремя.

Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о прекращении действующего моратория. Он также указал на необходимость дополнительной защиты эскроу-счетов дольщиков, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.