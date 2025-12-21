Петербуржцам перечислили ключевые тренды сезона весна-лето 2026

Модные недели определили основные направления на предстоящий теплый сезон. Весна-лето 2026 года предлагает смелые комбинации, яркие цвета и возвращение объемных силуэтов.

Доминирующие цвета и принты

Сезон весна-лето 2026 знаменует отход от доминирующего минимализма и сдержанной палитры. На первый план выходят насыщенные, жизнерадостные цвета: ярко-зеленый, солнечно-желтый, нежно-лавандовый и многослойный хаки. Активно используются тропические принты, создавая ощущение летней легкости.

Дизайнеры предлагают не просто акцентные детали, а тотальные луки, построенные на смелых цветовых комбинациях. Утилитарный хаки, представленный в широком спектре оттенков, претендует на роль новой универсальной базы, заменяя классический черный.

Ключевые силуэты

Важнейшим направлением сезона становится разнообразие силуэтов, отсылающих к разным историческим эпохам. На подиумах наблюдается возвращение к свободным, объемным формам. Заметное влияние оказало наследие модельера Поля Пуаре, что выразилось в популярности шаровар, алладинов и драпировок.

Параллельно сильную позицию занимает тема рококо, переосмысленная в современных коллекциях через пышные юбки, банты и кружева, но лишенная прямой исторической реконструкции.

Еще одной важной ретро-темой стала эстетика «ревущих двадцатых» с платьями в стиле флэппер, бахромой и аксессуарами в духе арт-деко. Наряду с этим актуальны мини-юбки и платья, которые предлагается сочетать с объемными верхами.

Ткани, деконструкция и концепция движения

Особое внимание дизайнеры уделяют текстурам и поведению ткани. В тренде «сонная» эстетика, выраженная через мягкий, будто мятый хлопок и взъерошенные силуэты, олицетворяющие естественность и комфорт. Технологичная деконструкция выходит на новый уровень: одежда проектируется с учетом динамики, создавая «живые», подвижные силуэты, где элементы могут трансформироваться. Материал джерси используется для создания платьев, подчеркивающих пластику тела.

Многослойность становится сложным художественным приемом, когда вещи наслаиваются, создавая новые, неочевидные формы и скрывая традиционные границы между предметами гардероба.

Акцент на аксессуарах

Аксессуары в новом сезоне приобретают самодостаточность, часто становясь центральным элементом лука. Головные уборы вытесняют привычные украшения. Сумки демонстрируют свое содержимое через прозрачные вставки или конструкцию с открытым клапаном. Шарфы и платки превращаются из дополнения в основу для создания топов, юбок или сложных драпировок.