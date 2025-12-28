Воскресенье, 28 декабря 2025
Росздравнадзор проверит косметологический центр в Москве после жалоб клиентов

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Росздравнадзор начал проверку частного центра косметологии в Москве после поступивших жалоб на осложнения у пациенток после пластических операций. Ведомство изучает организацию медицинской помощи в клинике.

Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стала жалоба пациентки на негативные последствия после проведенного хирургического вмешательства. По предварительным данным, две москвички обратились в одну клинику, после чего столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем.

У одной пациентки после операции развились гнойные воспаления, приведшие к ограничению подвижности шеи. У другой было зафиксировано ухудшение зрения, сообщает Москва.ру.

Сотрудники надзорного ведомства уточнили, что проверка касается деятельности частного медицинского центра «Мир аппаратной косметологии». Особое внимание уделяется работе конкретного пластического хирурга этой организации. В рамках проверки сотрудники ведомства изучат, как была организована медицинская помощь и соблюдались ли установленные стандарты и требования.

После изучения всех обстоятельств Росздравнадзор намерен принять решение о мерах реагирования в рамках своих полномочий.

