Григорий Лепс выставил на продажу два особняка в Подмосковье за 550 млн рублей

Народный артист России Григорий Лепс продает два особняка в подмосковном поселке «Коровино» на Новой Риге. Общая стоимость объектов недвижимости составляет 550 миллионов рублей.

Певец решил продать две свои резиденции, расположенные в элитном поселке «Коровино». Недвижимость включает два коттеджа в тайском стиле, расположенных на участке площадью 20 соток. Общая стоимость лота составляет 550 миллионов рублей.

Основной жилой дом площадью 1,8 тысячи квадратных метров включает семь спален, гостиную, библиотеку, зимний сад, террасу, спа-зону с бассейном и сауной, а также оснащен системой «умный дом». Второе здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров используется как продюсерский центр и оборудовано несколькими музыкальными студиями, кабинетами, тренажерным залом и бильярдной.

Лепс переехал в эту резиденцию в середине 2010-х годов вместе с бывшей супругой Анной Шаплыковой, лично контролируя строительство и дизайн. После развода он перебрался в гостевую комнату продюсерского центра, оставив основной дом пустующим. В интервью год назад певец отмечал, что планирует продать часть активов для строительства новой студии.

По данным источников, вырученные от продажи средства могут быть направлены на организацию свадьбы с возлюбленной Авророй Кибой, о масштабном торжестве пара заявляла ранее.

В собственности артиста также остаются квартира в центре Москвы стоимостью около 70 миллионов рублей и земельный участок площадью 4,2 гектара в Тверской области, где он планирует построить дом для жизни.