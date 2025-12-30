Вторник, 30 декабря 2025
Видеотрансляция балетного гала-концерта Dance Open набрала миллион просмотров

Михаил Яковлев
Фото предоставлено пресс-службой проекта Dance Open

Онлайн-премьера видеоверсии Гала-концерта международного фестиваля балета Dance Open-2025 собрала более одного миллиона зрителей на платформе VK Видео. Показ стал одним из самых заметных культурных событий в сети этой осенью.

Концерт, записанный 28 апреля на Основной сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге, традиционно является кульминацией фестиваля. Как сообщили организаторы, в программу вошли выступления 153 солистов ведущих мировых трупп, включая артистов Большого и Мариинского театров, Национального балета Венгрии, BalettMet и Grands Ballets Canadiens. Хореографическая палитра объединила как классические постановки Петипа и Вагановой, так и современные работы. Особое внимание зрителей привлек дуэт Лусии Лакарры и Мэтью Голдинга.

Трансляция вызвала активный отклик в социальных сетях, где пользователи делились впечатлениями от «магии зала» и «чувства настоящего театра». Видеоверсия доступна в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте до конца года. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

