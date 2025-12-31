Мигрантов-нелегалов будут искать в Петербурге на новогодних праздниках

В период новогодних праздников в центральной части Санкт-Петербурга будет усилен комплекс профилактических мероприятий, направленных на проверку соблюдения миграционного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Правоохранительные органы призвали жителей и гостей города с пониманием отнестись к проводимым проверкам.

В ведомстве также напомнили иностранным гражданам о необходимости всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие законность их нахождения на территории Российской Федерации. Мероприятия направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности в дни массовых праздничных гуляний.