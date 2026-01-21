Из Петербурга запустят два новых международных автобусных маршрута в Беларусь

С 24 января из Санкт-Петербурга стартуют два новых международных автобусных маршрута в белорусские города Барановичи и Бегомль. Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных автобусах, оборудованных Wi-Fi и системами климат-контроля.

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили о запуске двух новых международных автобусных маршрутов в Республику Беларусь.

Так, рейсы будут выполняться с Автовокзала Северной столицы, находящегося в управлении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта». Первый рейс по маршруту № 0608 «Санкт-Петербург — Барановичи» запланирован на 23:30 24 января. Время в пути составит 14 часов, с остановками в Витебске и Минске, частота движения — один раз в неделю по субботам.

Маршрут № 3189 «Санкт-Петербург — Бегомль» начнет работу с 5 февраля с отправлением в 22:00 и будет курсировать через день. Остановка предусмотрена в Пскове, общая продолжительность поездки составляет 11 часов. Для обслуживания пассажиров будут использоваться новые автобусы большой вместимости, оборудованные санузлами, климат-контролем, USB-портами для зарядки устройств и точками доступа Wi-Fi.

Как отметил временно исполняющий обязанности председателя Комтранса Дмитрий Ваньчков, Петербург активно развивает междугороднее и международное автобусное сообщение, которое пользуется высоким спросом.

По его данным, в новогодние праздники с 31 декабря по 7 января с автовокзала было выполнено 744 рейса, которые перевезли 20,6 тысячи пассажиров. Приобрести билеты на новые направления можно уже сейчас в кассах автовокзала и на специализированных интернет-агрегаторах.