Кейт Миддлтон планирует примирить принцев Гарри и Уильяма

Кейт Миддлтон намерена выступить посредником в урегулировании конфликта между принцем Уильямом и принцем Гарри. Принцесса Уэльская готова лично обратиться к Меган Маркл для начала диалога.

Позиция принцессы Уэльской

Миддлтон активно стремится положить конец разладу между принцем Уильямом и принцем Гарри. По их данным, 44-летняя супруга наследника британского престола полна решимости выступить в роли миротворца и готова инициировать личный диалог с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

По данным инсайдеров, Кейт Миддлтон понимает, что путь к примирению с принцем Гарри лежит через его супругу Меган. В связи с этим она якобы поручила своим сотрудникам проработать возможные варианты для установления контакта. При этом некоторые эксперты отмечают, что принц Уильям может не одобрять такой прямой подход, однако принцесса Уэльская намерена действовать, руководствуясь желанием мира, сообщает The Mirror.

Контекст конфликта и возможные точки соприкосновения

Раскол между братьями был подробно описан в мемуарах принца Гарри Spare и остается одной из центральных тем в повестке британской королевской семьи.

За последние годы публичных признаков примирения не наблюдалось. Новый импульс ситуация может получить перед Играми Invictus 2027 года, которые пройдут в Великобритании. Ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские приедут в страну в связи с подготовкой к мероприятию, что создаст формальный повод для возможной встречи.

Ранее, во время визита Гарри в Великобританию для участия в судебном процессе, принц Уильям находился с официальными визитами в Шотландии и Бристоле. Некоторые эксперты по королевским делам сообщили, что такие перемещения могли быть спланированы специально, чтобы избежать случайного пересечения братьев.

Помимо Кейт Миддлтон, о желании видеть своих сыновей примиренными заявлял и король Чарльз III. Некоторые инсайдеры сообщали, что монарх предлагал Гарри и Меган остановиться в своей резиденции Хайгроув-Хаус во время их будущего визита.

Внутренние разногласия в лагере Сассексов

Параллельно с историей о возможном примирении в прессе появляется информация о внутренних деловых разногласиях между самими герцогом и герцогиней Сассекскими.

Речь идет о развитии потребительского бренда Меган Маркл «As Ever», который был запущен в 2024 году и специализируется на товарах для дома, таких как джем, мед, свечи и вино.

Так, герцогиня Сассекская намерена масштабировать бизнес, выводя продукцию на международные рынки, включая Великобританию, Европу и Азию.