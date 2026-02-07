Монохромный макияж становится новым трендом

В моду вернулся минималистичный тренд one lipstick look. Стилисты связывают его популярность с желанием создать естественный образ и сэкономить время на макияже.

Суть тренда заключается в использовании всего одного оттенка помады для оформления губ, легкого румянца на щеках и нежного тона на веках. Специалисты отмечают, что эта практика отражает современное стремление к естественности и простоте, позволяя выглядеть ухоженно при минимальных временных затратах.

Подобная идея особенно востребована среди тех, кто стремится к упрощению ежедневного макияжа. Наиболее подходящими для такого подхода считаются кремовые и сатиновые текстуры, которые легко растушевываются. Наибольшей универсальностью обладают нюдовые розовые, персиковые и нежные ягодные оттенки. Использование матовых помад для этой цели требует большей сноровки, чтобы добиться натурального вида.

Производители также предлагают специальные универсальные средства, такие как многофункциональные бальзамы или крем-помады, которые подходят как для губ, так и для создания легкого румянца.

Тренд связан с глубокими социальными изменениями, когда женщины все чаще выбирают подход к красоте, подчеркивающий индивидуальность и удобство, а не следование сложным стандартам.