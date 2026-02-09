Колесов рассказал о кратковременном потеплении на территории Петербурга

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается кратковременное потепление до -6 градусов. Оно продлится лишь пару дней, после чего снова начнется похолодание.

По данным начальника Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, регион вступил в фазу непродолжительного потепления. Температура на территории Северной столицы девятого февраля ожидается в пределах -5…-6 градусов, что немного выше показателей предыдущего дня. Причиной является нахождение территории в северной части антициклона над Прибалтикой и Белоруссией, что способствует притоку теплых воздушных масс с запада.

В своем Telegram-канале синоптик подчеркнул, что это потепление будет краткосрочным. По его словам, 10 и 11 февраля температура в Санкт-Петербурге составит -5…-10 градусов, а к 12 февраля ожидается новое похолодание до -10…-15 градусов. В ночные часы в области при прояснениях температура может опускаться до -15…-20 градусов. С потеплением в регион пришла облачность и слабый снег, который сохранится в ближайшие дни.

Колесов также оценил прогноз на середину месяца, указав на неопределенность более значительного потепления. В атмосфере наблюдается противоборство между холодными воздушными массами над Скандинавией и европейской частью России и теплым воздухом, который пытаются принести циклоны с юга.

По словам метеоролога, очередное потепление с температурой до -5…-10 градусов ожидается, однако его точные сроки и интенсивность могут измениться. Влияние циклонов, приносящих новые осадки, вероятно усилится к концу рабочей недели.