Ученые установили связь между передним перекрестным прикусом и потерей зубов

Японские исследователи выявили связь между наличием переднего перекрестного прикуса и повышенным риском потери зубов у взрослых.

Методы анализа

Группа ученых из Университета Тохоку провела наблюдательное исследование для изучения взаимосвязи между определенными типами неправильного прикуса и потерей зубов у лиц старше 40 лет. В работе были использованы данные 17,3 тысячи взрослых японцев.

На основе стоматологических измерений всех участников разделили на четыре категории: нормальный прикус, передний открытый прикус, передний перекрестный прикус и комбинированный неправильный прикус. Для оценки влияния аномалий окклюзии ученые анализировали два ключевых параметра: наличие у человека 19 или менее оставшихся зубов и факт потери зубов в задних жевательных отделах челюстей, сообщает Planet Today.

Полученные данные были скорректированы с учетом возраста, пола, гигиены полости рта, наличия кариеса и заболеваний пародонта, а также образа жизни участников.

Различия между типами прикуса

Результаты исследования показали, что у взрослых с диагнозом передний перекрестный прикус вероятность потери зубов была статистически выше. Так, риск утраты коренных зубов (моляров) в этой группе оказался в 1,14 раза выше по сравнению с участниками, имевшими нормальный прикус.

При дальнейшем рассмотрении с учетом возрастных групп ученые выяснили, что различия в сохранности жевательных зубов между людьми с разными типами прикуса становятся выраженными в старших возрастах. В то же время, у участников с передним открытым прикусом в рамках данного исследования была обнаружена более низкая частота потери задних зубов. Этот результат указывает на то, что различные морфологические типы неправильного прикуса могут по-разному влиять на долгосрочное состояние зубочелюстной системы.

По словам соавтора исследования Кенто Нумазаки, наличие меньше чем 20 зубов серьезно влияет на жевательную функцию, качество питания и общее состояние здоровья.

Перспективы дальнейших исследований

Согласно заявлениям ученых, данное исследование впервые предоставляет четкие популяционные данные, устанавливающие связь между передним перекрестным прикусом и потерей зубов.

Исследователи подчеркивают, что для долговременного сохранения зубов важна не только профилактика кариеса и болезней десен, но и состояние окклюзии. Это указывает на важность регулярных стоматологических осмотров, включающих ортодонтическую оценку.

Исследовательская группа планирует продолжить работу в этом направлении. Кроме того, ученые выразили надежду на проведение международных проектов для проверки, наблюдаются ли выявленные в японской популяции закономерности в других странах и этнических группах.