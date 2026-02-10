Госдума приняла законопроект о медосмотре мигрантов после въезда в Россию

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, обязывающий иностранных граждан проходить медосвидетельствование после въезда в Россию.

Законопроект устанавливает единый срок для обязательного медицинского освидетельствования иностранных граждан. Согласно документу, мигранты должны будут пройти медосмотр в течение 30 дней с момента въезда на территорию России, причем все расходы на эту процедуру лягут на них самих.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры парламентских фракций и ряд депутатов. Проект также вводит ежегодную периодичность прохождения осмотра. Следующее обследование должно быть пройдено в течение 30 дней по истечении года с даты предыдущего.

Медицинским организациям запретят передавать права на проведение таких осмотров третьим лицам. Кроме того, клиники обязаны будут информировать МВД России и Роспотребнадзор о выявлении у мигрантов опасных заболеваний или фактов употребления наркотиков. Результаты освидетельствований в виде электронных заключений должны размещаться в единой государственной информационной системе здравоохранения.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что предлагаемые меры направлены на усиление контроля за миграционными потоками, повышение общественной безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Ирина Яровая охарактеризовала законопроект как логичное дополнение к комплексу ранее принятых мер по противодействию нелегальной миграции.